Entwarnung, aber kein Start in Saudi Arabien für Schumacher

Haas-Teamchef Günther Steiner sprach von einem "sehr ereignisreichen Tag. Das Beste ist, dass Mick anscheinend keine Verletzungen erlitten hat." Schumacher durfte in der Nacht noch ins Hotel zurückkehren. Gemäß Sky-Informationen war der 23-Jährige kurz vor dem Crash am Ausgang von Kurve 10 mit 274 km/h unterwegs. Am späten Abend teilte sein Team mit, dass Schumacher am Sonntag nicht starten wird.

Auf Instagram meldete sich der Deutsche selbst und bedankte sich für die vielen Nachrichten seiner Fans.