Formel-1-Fahrer Pérez bekommt noch eine Chance bei Red Bull

Teamchef Christian Horner soll dies den Mitarbeitern im Werk in Milton Keynes mitgeteilt haben, wie die niederländische Zeitung De Telegraaf und die BBC berichteten.

"Checo bleibt ein Red-Bull-Fahrer trotz der jüngsten Spekulationen", sagte demnach Horner in seiner Rede: "Wir freuen uns darauf, ihn auf den Kursen seine Leistungen bringen zu sehen, wo er es vorher gut gemacht hat." Weiter geht es in dieser Saison nach den Sommerferien der Motorsport-Königsklasse am 25. August im niederländischen Zandvoort beim Heimrennen von Pérez-Kollege Max Verstappen.

Dass Red Bull nun doch weiter Pérez vertraut, kommt durchaus etwas überraschend. Horner und auch Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko hatten dessen Auftritte in den vergangenen Wochen oftmals auch öffentlich deutlich kritisiert. Pérez selbst gab sich zwar kämpferisch, wirkte aber auch angeschlagen.