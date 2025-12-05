Wer wird Weltmeister? Der Rechner zum großen Formel-1-Showdown
In Abu Dhabi ist alles angerichtet für einen "Showdown de luxe" in der Formel-1-Weltmeisterschaft. Mit WM-Leader Lando Norris im McLaren, Titelverteidiger Max Verstappen (Red Bull) und Oscar Piastri (McLaren) greifen beim finalen Grand Prix am Sonntag (14 Uhr/live ServusTV und Sky) auf dem Yas Marina Circuit drei Fahrer nach dem Titel. Für Verstappen wäre es der fünfte in Folge, der Niederländer muss aber auf einen Fehler von Norris hoffen. Dem Briten reicht Rang drei.
Norris bleibt zwar der der Favorit auf den Titel, Verstappen hat nach zwei Renn-Siegen in Folge aber definitiv das Momentum auf seiner Seite. Wer setzt sich also am Ende durch?
Mit dem großen KURIER-Rechner zum Formel-1-Finale haben Sie jetzt selbst die Möglichkeit alle Szenarien durchzuspielen:
Konstrukteurs-WM schon lange entschieden
Während um die Fahrer-Wertung alles auf den finalen Dreikampf am Sonntag hinausläuft, ist die Konstrukteurs-WM schon länger entschieden. McLaren steht als Champion fest, dahinter kämpfen Mercedes und Red Bull noch um Rang zwei. Wobei die Mannschaft um Mercedes-Teamchef Toto Wolff mit 33 Punkten Vorsprung bei noch maximal 43 zu holenden Punkten klar im Vorteil ist.
Ferrari hat unterdessen noch eine letzte Chance, eine sieglose Saison zu vermeiden. Scuderia-Pilot Lewis Hamilton droht gar seine erste Formel-1-Saison ohne Stockerlplatz, bei ihm stehen bisher vier vierte Ränge als beste Platzierungen zu Buche.
