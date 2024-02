So sieht der Ferrari für die neue Formel-1-Saison aus

Dann ging es doch eher schnell. 98 Sekunden dauerte das Video, das am Dienstag pünktlich um 12 Uhr MEZ veröffentlicht wurde. Der neue Ferrari ist ... rot!

Für Carlos Sainz wird 2024 das letzte Jahr bei Ferrari sein, er wird durch den siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton ersetzt. "Das ist nicht das beste Gefühl, um in eine Saison zu starten", sagte der Spanier unlängst beim TV-Sender Sky. Allerdings: "Ich bin mir bewusst, was ich als Fahrer wert bin. Deshalb blicke ich gelassen in die Zukunft."

Noch ist es offen, wo es Sainz 2025 hinzieht. Zweifellos ist der 29-Jährige einer der besten Fahrer der Formel 1, die für 2025 noch keinen Vertrag haben - und er kann Rennen gewinnen.