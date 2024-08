Lando Norris holt die Poleposition für den Grand Prix in Monza

In seinem ersten Qualifying in der Formel 1 verlor Franco Colapinto im Williams eine halbe Sekunde auf seinen Teamkollegen Alexander Albon. Der Argentinier, der den enttäuschenden Logan Sargeant ersetzt, wird damit von Rang 18 ins Rennen starten. "Das war teilweise wirklich im Limit, ich bin an einer Kurve leider etwas rausgerutscht", sagte der 21-jährige Colapinto. "Ich muss gemeinsam mit meinem Team jetzt an jeder einzelnen Runde arbeiten. Das Rennen ist für mich nun ein Lernprozess."