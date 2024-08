Nach dem Crash: Mercedes bestätigt Antonelli als Hamilton-Nachfolger

Es war ein offenes Geheimnis, dass die Wahl von Mercedes auf Antonelli fallen würde. Teamchef Toto Wolff hatte dies mehr oder weniger oft und offen verlauten lassen. Die Bekanntgabe erfolgte nun in Monza beim Heimrennen von Ferrari, wo sonst die Scuderia gern Personalien verkündet hat.

Antonelli, der am Freitag bei seinem Trainingsdebüt in einem aktuellen Mercedes nach wenigen Minuten im Reifenstapeln gelandet war, wird an der Seite von George Russell (26) fahren. "Unser Duo für 2025 vereint Erfahrung, Talent, Jugendlichkeit und Speed", sagte Wolff in einer Mitteilung: "Unsere neue Paarung ist perfekt, um ein neues Kapitel in unserer Geschichte aufzuschlagen."