"Kimi" und "Kardashian": Die Reaktionen nach dem Monaco-GP

Mercedes-Teenager Kimi Antonelli setzt auch in Monaco seinen Siegeszug in der Formel 1 fort. Der 19-Jährige gewinnt zum fünften Mal nacheinander und ist in der WM-Gesamtwertung schon weit enteilt. Das schreiben die internationalen Medien:

Großbritannien The Sun: „Kimi Kardashian. Lewis Hamilton stahl beim Grand Prix von Monaco allen die Show, als er von der Siegertribüne aus seiner Freundin Kim Kardashian Küsse zuwarf und sie mit Champagner bespritzte. Hamilton - dessen Freundin Kardashian von der Tribüne aus zusah - wurde trotz einer Fünf-Sekunden-Strafe wegen Geschwindigkeitsüberschreitung in der Boxengasse Zweiter hinter dem jugendlichen Sieger Kimi Antonelli.“ Daily Mail: „Kimi Antonellis sichtbares Talent als Rennfahrer von außergewöhnlicher Virtuosität wurde durch eine Leistung unterstrichen, die so ausgereift war, dass man es kaum glauben kann und wir nach seiner Geburtsurkunde fragen müssten.“ Independent: „Kimi Antonelli schrieb Geschichte, indem er als jüngster Sieger des Grand Prix von Monaco in die Annalen einging.“

Italien Corriere dello Sport: „Es fehlen die Worte, um Kimi Antonelli zu beschreiben, der beim legendärsten und faszinierendsten Rennen des Formel-1-Kalenders dominiert und sein ganzes Talent unter Beweis stellt.“ Tuttosport: „Andrea Kimi Antonelli ist mittlerweile nicht mehr zu stoppen. Der Mercedes-Pilot dominiert den Formel-1-Grand-Prix von Monaco 2026 unangefochten und holt sich seinen fünften Sieg in Folge. Der Weltmeisterschaftsführende lässt seinen Verfolgern keine Chance.“ Gazzetta dello Sport: „Andrea Kimi Antonelli genießt den prestigeträchtigsten Sieg seiner noch jungen Karriere, den er in Monaco nach der Pole-Position und dem Rennsieg errungen hat. Der Mercedes-Pilot, der seine Führung in der Weltmeisterschaft weiter ausbaut, mahnt jedoch zur Vorsicht.“ Frankreich L'Equipe: „Kimi Antonelli sicherte sich souverän einen prestigeträchtigen Sieg bei einem Grand Prix von Monaco, der gegen Ende völlig aus dem Ruder lief.“ Le Parisien: „Letztendlich weiß man nicht, was Isack Hadjar (21) an diesem Sonntag mehr gefreut hat: zum ersten Mal beim Grand Prix von Monaco auf das Podium zu steigen - das zweite Podium seiner Karriere nach dem vom letzten Jahr in den Niederlanden - oder dies gemeinsam mit seinem Idol Lewis Hamilton (41) zu tun.“