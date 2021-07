Formel-1-Milliardär im Zwielicht

Rechnungen und Gebühren sollen von Kingfisher schon länger nicht mehr bezahlt werden. Ein indischer Flughafenbetreiber beantragte daher die Strafverfolgung von Mallya und einigen hochrangigen Mitarbeitern seiner Fluglinie. Dies bestätigte zuletzt auch Bob Fernley, der stellvertretende Teamchef bei Force India.



2007 hatte Mallya das chronisch erfolglose und unterfinanzierte Spyker-Team erworben. Er tat, was er mit all seinen Unternehmen tut: Er restrukturierte die Organisation und schloss eine enge Kooperation mit Mercedes ab, er investierte in die Infrastruktur und erneuerte den Windkanal. Um Gewinne ging es kaum.



Dabei ist der Formel-1-Rennstall gerade dabei, die große Kurve zu kratzen und den Weg aus dem Niemandsland zu finden: Sechs Mal in den jüngsten fünf Rennen landeten die Piloten Nico Hülkenberg (D) und Paul di Resta (Sco) in den Punkterängen.



Die Formel 1 sollte das glänzende Prestigeobjekt seines Mischkonzerns sein. Neben der Airline ziert vor allem United Brewery, der weltweit drittgrößte Produzent alkoholischer Getränke, sein Firmenimperium.



Das Engagement in der Königsklasse sah Mallya als einmalige Chance für den Subkontinent und verkaufte es als nationales Projekt. Er nannte das Team "Kraft Indiens" und ließ die Boliden in den Nationalfarben über die Rennstrecken dieser Erde kreisen. "Es gibt in Indien eine riesige Mittelschicht, mehr als 300 Millionen junge Leute, so viele wie in ganz Europa", sagt er, "sie interessieren sich für internationalen Sport, für Glamour."