Der nächste Neustart nach dem Neustart in der Formel 1

Die Bedeutung des Elektromotors wurde zu Beginn der Saison 2026 massiv erhöht, der Überholmodus verändert, die Autos wurden kleiner und leichter. Die ersten drei Rennen waren für die Fans durchaus unterhaltsam. Doch vor allem die Fahrer waren nicht ganz einverstanden mit dem neuen Reglement.

Nun nutzte die Formel 1 die (kriegsbedingte) fünfwöchige Pause, um das Regelwerk noch einmal zu überarbeiten. In Miami wird sich zeigen, ob sich die Kräfteverhältnisse verschoben haben.

Was ist eigentlich neu?

Im Qualifying etwa wird die Energie-Menge, die von den Fahrern pro Runde maximal wiedergewonnen werden darf, von acht auf sieben Megajoule reduziert. Dadurch sollen die Piloten mehr Vollgas fahren können. Zudem wurde das Limit beim sogenannten Superclipping von 250 kW auf 350 kW erhöht. In diesem Modus können – vereinfacht gesagt – Autos Energie zurückgewinnen, während der Fahrer Vollgas gibt. Im Rennen wiederum können die Piloten künftig mit dem Boost-Knopf nur noch 150 kW zusätzlich freisetzen. Zuvor waren es 350 kW. Dadurch sollen die Geschwindigkeitsunterschiede beim Überholen reduziert werden, was wiederum die Sicherheit erhöhen soll.