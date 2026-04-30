Formel 1 in Miami: Bei einem Gewitter droht die Rennabsage

Egal, welches Wetterprognosemodell man sich anschaut, es sieht nicht gut aus für den Grand Prix von Miami am Sonntag. Nach einem sonnigen Freitag und einem trüben Samstag könnte es am Sonntag so richtig schütten. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 90 Prozent, die Regenmengen können groß sein.

Kommt es zu einer Verschiebung oder Absage?

Noch steht das Programm mit Sprint-Qualifying am Freitag (22.30 MESZ), Sprint (18.00) und Qualifying (22.00) am Samstag und dem Grand Prix am Sonntag (22.00). Sollte es Unwetter mit Blitz und Donner geben, könnte das Rennen nicht stattfinden. Die strengen US-Gesetze verbieten ein Rennen, wenn ein Gewitter im aufzieht, zu groß wäre die Gefahr für die Zuschauer. Außerdem muss stets gewährleistet sein, dass der Rettungshubschrauber starten kann. Bei einem Gewitter in Miami müssten (nach Artikel 57 des Regelwerks) die Autos in die Boxengasse zurückkehren.