Antonelli gewinnt auch den Formel-1-Grand-Prix von Miami

Es ist ja nicht alles schlecht an den neuen Technologien. Und in einer Sportart wie der Formel 1, in der der Wettbewerb stark durch neueste technische Entwicklungen bestimmt wird, ist es nur logisch, dass man auch der meteorologischen Messtechnik großes Vertrauen schenkt. Also startete man - im nur leicht bewölkten Miami - bereits um drei Stunden früher mit dem Grand Prix. Kurze Aufregung bei den TV Stationen und anderen Medien - doch weil jeder vor Ort in der Früh in Form eines Wolkenbruchs einen Vorgeschmack davon bekam, wie schlimm es werden könnte, war wenig bis gar kein Protest zu hören.

Prominenz in Florida Viel Prominenz gab sich das Stelldichein in Florida. Darunter etwa auch Schauspieler Patrick Dempsey oder Comedian Jimmy Fallon. Als sportliche Gäste in Miami waren auch die Skistars Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde begehrte Interviewpartner. Shiffrin drückte ihre Daumen für Kimi Antonelli, Kilde für "die Außenseiter". Rafael Nadal feuerte seine spanischen Landsmänner Carlos Sainz und Fernando Alonso an, die beiden Spanier hatten aber an diesem Sonntag wenig Chance auf eine Topplatzierung.

Turbulenter Start Und die Welt des Entertainment und Sports bekam gleich beim (verfrühten) Start viel Unterhaltung geboten. Kimi Antonelli (Pole) und Max Verstappen (2) konnten nicht unmittelbar von ihren guten Startpositionen profitieren - und Charles Leclerc war der lachende Dritte. Antonelli verbremste sich ein wenig. Verstappen hingegen drehte sich kurz "sorry Guys" - und landete im Mittelfeld. Mit einem Schaden am Auto versuchte er sich in dem Grand Prix, in dem Überholen eher schwierig ist, nach vorne zu arbeiten. Nach dem nötigen schnellen Boxenstopp war der Niederländer bereits auf Rang 16 durchgereicht. Antonelli und Leclerc, der am Start die Führung übernommen hatte, wechselten sich an der Spitze ab, bis Lando Norris in Runde 6 die beiden ein- und Antonelli überholte. Da waren Isack Hadjar und Pierre Gasly (Überschlag) bereits out und das Safety Car auf dem Weg auf die Strecke.

Der Regen ließ auf sich warten Norris und Antonelli setzten sich ca. bei der Halbzeit vorne ab. Die Teams warteten auf den Regen, der zunächst in kleinen Schauern angesagt war, doch er ließ auf sich warten. Verstappen hatte sich inzwischen schon auf Rang 5 vorgearbeitet. Nach Antonellis erstem Stopp war der Red Bull Pilot auf Rang 3, als Norris dann auch im Pit anhielt, war Verstappen auch schon auf Platz zwei hinter Oscar Piastri. Norris reihte sich kurz vor Antonelli ein, der überholte aber sofort wieder. Das alles in Runde 28. Piastris erster Stopp dauerte etwas zu lang. Antonelli, Verstappen und Norris wechselten sich immer wieder an der Spitze ab, Verstappen aber mit Reifen-Nachteilen. Weshalb der Mercedes und der McLaren auch immer mehr Vorsprung herausholten. Dahinter entstand ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Leclerc und Verstappen, das der Monegasse für sich entschied. Wilde Schlussphase Kurz vor dem Ende kämpfte der Niederländer noch mit George Russell um Rang fünf und beschädigte auf den letzten Runden noch seinen Frontflügel. Den Sieg holte sich - nach China und Japan - erneut Mercedes-Pilot Kimi Antonelli. Er ist damit der erste, der sich hier nach Pole Position den Sieg holte - so wie bei seinen beiden anderen Siegen.