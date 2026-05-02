Norris vor Piastri: McLaren-Doppelsieg im Miami-Sprint

Weltmeister Lando Norris ist beim zweiten Formel-1-Sprint der Saison in Miami zu einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg gefahren. Der Brite führte im kurzen Rennen in Florida, dem ersten seit der fünfwöchigen Zwangspause wegen des Iran-Krieges, einen McLaren-Doppelsieg vor Oscar Piastri an. Das Podium komplettierte Charles Leclerc im Ferrari. Erstmals in dieser Saison gewann kein Mercedes-Pilot, WM-Leader Kimi Antonelli wurde Vierter vor seinem Teamkollegen George Russell.

Antonelli baute seine WM-Führung damit auf zehn Punkte aus. Die "Silberpfeile" verloren nach der Regelanpassung bei den neuen Hybridmotoren und der langen Auszeit aber die Vormachtstellung in der Motorsport-Königsklasse. Max Verstappen musste sich im Red Bull mit dem sechsten Platz begnügen, der Vierfach-Champion setzte sich allerdings im Zweikampf mit Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Ferrari) durch. Das Qualifying für den Großen Preis von Miami findet ebenfalls am Samstag (22.00 Uhr/live ORF 1, Sky) statt.

Schweigeminute für Zanardi Nach einer Schweigeminute für den verstorbenen Ex-F1-Fahrer Alex Zanardi schalteten die Fahrer erstmals seit der Absage der Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien wieder in den Rennmodus. Zum ersten Mal in diesem Jahr startete kein Mercedes von der Poleposition. Während Norris seine Spitzenposition verteidigte, rutschte Antonelli um zwei Positionen hinter Piastri und Leclerc zurück. Die Ferraris kamen wegen einer Regeländerung am Startprozedere nicht so flott wie gewohnt vom Fleck, Hamilton ging in der ersten Runde aber trotzdem an Verstappen vorbei auf Platz sechs. In der 7. von 19 Runden ging Russell an Antonelli vorbei, dem Teenager gelang kurz darauf aber der Konter. Dahinter lieferten sich Hamilton und Verstappen ein Duell, mit dem besseren Ende für den Red-Bull-Piloten. Der dank vieler Upgrades runderneuerte McLaren ist damit auch im Qualifying in der Favoritenrolle, Mercedes wird den Silberpfeil erst beim nächsten Grand Prix in Kanada in drei Wochen mit neuen Teilen verbessern.