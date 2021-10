Formel 1: "Mercedes-Team hat sich wie Angsthasen benommen"

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat beim Großen Preis der Türkei seinen ersten Saisonsieg in der Formel 1 gefeiert. Der Finne verwies am Sonntag im Regen von Istanbul die Red-Bull-Fahrer Max Verstappen und Sergio Pérez auf die Plätze zwei und drei. Nach einer Strafversetzung kämpfte sich Weltmeister Lewis Hamilton im zweiten Mercedes von Rang elf auf fünf nach vorne. In der WM-Wertung hat Verstappen Titelverteidiger Hamilton die Führung wieder abgenommen. Eine fragwürdige Boxen-Strategie hat Hamilton eine bessere Platzierung gekostet, die Kritik an Mercedes ließ nicht lange auf sich warten.

„Lewis Hamilton hat die WM-Führung verloren, nachdem sein Mercedes-Team sich wie Angsthasen benommen und ihn zu einem sinnlosen Boxenstopp gerufen hat. Die verhängnisvolle Entscheidung mit all ihren möglichen Auswirkungen darauf, wer am Ende die Krone trägt, kam acht Runden vor Schluss eines schleichenden, von Nieselregen begleiteten Grand Prix der Türkei, den Valtteri Bottas gewann“, schrieb die Daily Mail.