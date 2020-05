Rosberg feiert in Barcelona ersten Saisonsieg

Noch ist der Rückstand groß. Noch fehlen Nico Rosberg 20 Punkte in der WM-Wertung auf Lewis Hamilton. Doch der in Monaco lebende Deutsche ist zurück im Kampf um den Titel. Rosberg, 29 Jahre alt, nunmehr neunfacher Grand-Prix-Sieger gewann das Rennen auf dem Circuit Barcelona-Catalunya in souveräner Manier vor seinem Mercedes Teamkollegen. Sebastian Vettel fuhr im Ferrari im fünften Rennen der Saison zum vierten Mal auf das Podest.

Rosberg hatte schon vor dem Rennen gewusst, dass er nicht weniger als "ein perfektes Wochenende braucht", um Hamilton zu besiegen. Und ihm gelang dieses perfekte Wochenende. Erstmals 2015 war seine schwangere Frau Vivian live bei einem Rennen dabei, im August erwartet das Paar sein erstes Baby. "Das war mein Glücksbauch", schwärmte Sieger Rosberg. "Vielleicht muss Vivian in Zukunft zu allen Rennen kommen."

Zum Rennen: "Das Auto war einmalig. Ich habe auch einen tollen Start erwischt, alles ist glatt gelaufen." Ob der Sieg der Wendepunkt in der Weltmeisterschaft sein könnte? "Ich genieße jetzt nur diesen Sieg. Und am Abend werde ich mit dem Team schön feiern." Tatsächlich könnte Rosberg beim nächsten Grand Prix in zwei Wochen nachlegen. Monaco ist sein Lieblingsrennen, 2013 und 2014 gewann er in seiner Heimatstadt. Und auch Vivian wird dann wieder an der Strecke sein.