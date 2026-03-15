Lucas Auer: "Die Formel 1 hat sich komplett geändert"

Groß war die Überraschung vor einer Woche, als bekannt wurde, dass sich Lucas Auer seinen Mercedes mit einem höchst prominenten Mann teilen wird. Gemeinsam mit Max Verstappen wird der 31-jährige Tiroler am 16. Mai bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring starten. Schon am Sonntag (8.00 MEZ/live ORF 1) startet der vierfache Weltmeister beim Formel-1-Rennen in China. Lucas Auer macht sich Gedanken. Sowohl über den Doppelpass mit dem Superstar als auch über die Formel 1 im Jahr 1 nach der Regelreform.

KURIER: Was bedeutet es Ihnen, gemeinsam mit Max Verstappen ein 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring zu fahren?

Lucas Auer: Das nenne ich einmal ein Line-up! Mit dem Max, Jules (Gounon; Anm.) und dem Dani (Juncadella) haben wir ein sehr starkes Team. Es ist eine unglaubliche Story, einen Formel-1-Weltmeister im Team zu haben, der noch aktiv ist und nebenbei ein 24-Stunden Rennen fährt. Das zeigt, was der Max für ein Motorsportler ist. Der atmet Benzin. Wie gut kennen Sie das Auto, einen Mercedes-AMG GT3? Ich sitze eigentlich das ganze Jahr in diesem Auto in verschiedenen Meisterschaften. Da unterscheiden sich nur leicht die Reglements oder die Reifen. Aber die Basis ist immer die gleiche. Sie kennen das Auto so gut wie auswendig. Kann der Formel-1-Weltmeister etwas von Ihnen lernen? Man kann sich immer etwas abschauen. Ich kann natürlich über Details Feedback geben. Aber ich bin mir sicher, dass sich der Max am Simulator vorbereiten wird, und er wird auf Anhieb schnell sein. Wir brauchen einen guten Austausch untereinander, alle vier Fahrer können voneinander profitieren. Jetzt ist es wichtig, dass wir eine gute Vorbereitung haben. Denn das Auto ist die eine Sache, aber die Nordschleife ist etwas anderes. Da braucht jeder maximale Erfahrung und Testrunden. Bei dieser Strecke muss man extrem gut mit dem Verkehr umgehen.