24 Stunden Nürburgring: Auer fährt mit Formel-1-Star Verstappen

Mercedes-AMG hat sein Team für die Nordschleifen-Saison 2026 vorgestellt und dabei eine große Überraschung bekannt gegeben: Der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen wird 2026 beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring starten. Zuvor wird der Niederländer auch beim zweiten Lauf der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) antreten.

Verstappen gab im vergangenen Jahr sein Debüt auf der Nordschleife und konnte dabei direkt einen NLS-Sieg feiern. 2026 folgt nun sein erster Start beim traditionsreichen Langstreckenrennen in der Eifel. „Der Nürburgring ist ein besonderer Ort. Es gibt keine andere Strecke wie diese. Das 24-Stunden-Rennen stand schon lange auf meiner Wunschliste, deshalb freue ich mich sehr, dass wir es jetzt umsetzen können“, sagte Verstappen.

Er wird einen Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer 3 fahren, eingesetzt vom Team Winward Racing. Das Auto wird im Design von Red Bull gestaltet. Im Cockpit erhält Verstappen Unterstützung von drei starken Teamkollegen: Lucas Auer, Jules Gounon und Daniel Juncadella.

"Die Neuigkeiten sind endlich heraußen", sagte der Tiroler Auer. "Es ist natürlich unglaublich, mit dem Max das 24-Stunden-Rennen zu bestreiten. Jetzt ist es wichtig, eine gute Vorbereitung zu haben."

Verstappen optimistisch

Mit Blick auf die Herausforderung in der „Grünen Hölle“ zeigt sich Verstappen optimistisch: Gemeinsam mit seinen Teamkollegen und der Unterstützung von Red Bull sowie Mercedes-AMG Motorsport wolle man sich bestmöglich vorbereiten, um in den Rennen das Maximum herauszuholen.