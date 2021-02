Formel 1: Hamilton und Mercedes sollen sich geeinigt haben

Hamiltons Gehalt soll mit etwa 40 Millionen Euro jährlich unverändert bleiben. Allerdings soll der 36-Jährige in Zukunft zwei Werbeflächen auf seinem Helm selbst vermarkten dürfen.

"Verstappen Klausel"?

Zudem berichtet die Webseite über eine angebliche Klausel im Vertrag. Demnach soll Hamilton ein Mitspracherecht haben, wenn es um seinen künftigen Teamkollegen geht. Für 2021 sitzt der Finne Valtteri Bottas fix im zweiten Mercedes-Cockpit. Doch was ist 2022? In Fachkreisen wird von einer "Verstappen-Klausel" gesprochen. Soll heißen, dass Verstappen nicht Mercedes-Fahrer wird, so lange Hamilton im Silberpfeil sitzt.