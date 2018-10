Lewis Hamilton hat eine Hand am WM-Pokal

Lewis Hamilton stolzierte nach der Siegerehrung vom Podest. Mit einer Hand trug er den Pokal von Suzuka ( Bild). Die andere Hand hat er an der WM-Trophäe. Nach seinem überlegenen Start-Ziel-Sieg in Japan kann der Engländer schon in zwei Wochen in Austin seinen fünften WM-Titel fixieren. 67 Punkte Vorsprung hat der 33-Jährige bereits auf Sebastian Vettel, der gestern nur Sechster wurde. Sollte Hamilton in den USA gewinnen und Vettel maximal Dritter werden, wäre das Vorhaben geschafft. Hamilton war einer der Gewinner von Japan. Doch er war nicht der Einzige.

Lewis Hamilton „Ich liebe dieses Auto, ich liebe diese Strecke“, schwärmte Hamilton nach seinem 50. Sieg für Mercedes. Nirgendwo sonst könne man das Rennfahren so genießen, nirgendwo sei Siegen so schön. Wie im Vorjahr hat Hamilton in den fünf Rennen nach der Sommerpause 118 Punkte geholt (vier Siege, ein zweiter Platz). Konkurrent Vettel kam nur auf 75 Punkte (im Vorjahr waren es 45).

Mercedes Hinter Hamilton machte Valtteri Bottas den vierten Doppelerfolg 2018 perfekt. Mercedes ist derart überlegen, dass davon auszugehen ist, dass auch Bottas im WM-Finale Rennen gewinnen darf. Motorsportchef Toto Wolff sagt allerdings: „Es gibt keine Wunderwaffe, sondern nur viel harte Arbeit.“