Was hinter der Disqualifikation von Lewis Hamilton steckt

Gro√ü war die Begeisterung bei Mercedes nach dem Grand Prix der USA am Sonntag. Endlich hatte man Red Bull und Max Verstappen wieder fordern k√∂nnen. Der Niederl√§nder hatte an sein Limit gehen m√ľssen, am Ende rettete er zwei Sekunden Vorsprung auf Lewis Hamilton ins Ziel und holte den 50. Sieg seiner Karriere.

Doch die Freude währte nicht lange. Vier Stunden nach Rennschluss wurde der 103-fache Sieger Lewis Hamilton ebenso disqualifiziert wie Ferrari-Fahrer Charles Leclerc. An den Autos beider Piloten entsprach der Unterboden nicht dem Reglement.