Der erste Crash: Formel-1-Star Lewis Hamilton zerstört den Ferrari

Hamilton soll unverletzt geblieben sein. Der Ferrari wurde aber an Aufhängung und Aerodynamikteilen beschädigt – und abtransportiert. Der Testtag war für die Scuderia damit natürlich beendet und die Arbeit für die Mechaniker begann. Was zu dem Unfall geführt hatte, war vorerst nicht bekannt.

Am zweiten Tag der Testfahrten in Barcelona ist es passiert. Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton hat den ersten Unfall im Ferrari hingelegt, wie motorsport.com (Italien) berichtet. Gegen 11 Uhr verlor der Brite die Kontrolle über den SF-23 und schlug im Reifenstapel ein.

Ferrari absolviert derzeit Testtage in einem älteren Auto. Insgesamt stehen jedem Team vier dieser Testtage zur Verfügung. Insgesamt dürfen sie dabei 1.000 Kilometer fahren.

Die Saison 2025 beginnt mit dem Grand Prix von Australien in Melbourne am 16. März (5.00 Uhr) und endet am 7. Dezember mit dem Rennen in Abu Dhabi.