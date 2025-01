Unter dem Jubel der Fans drehte Hamilton die ersten Runden im Ferrari

Aufgrund des Reglements darf der 40-jährige Brite kein aktuelles Auto fahren. Und der 2025er-Dienstwagen wird erst fertiggestellt. Die Begeisterung der Tifosi war groß. Auf Instagram wurde das offizielle Foto von Ferrari, das Hamilton in einem dunklen Mantel und mit einem Ferrari F40 zeigt, mehr als fünf Millionen Mal mit einem Herz versehen - das ist Weltrekord.

Die neue Karriere von Lewis Hamilton begann am 22. Jänner um exakt 9.16 Uhr. Da verließ Hamilton erstmals in einem Formel-1-Auto von Ferrari die Garage auf der Teststrecke im nebelig-trüben Fiorano . Unterwegs war der siebenfache Weltmeister in einem SF-23, dem Auto aus der Saison 2023, mit dem die Scuderia damals ein Rennen gewann.

Zuvor hatte sich Hamilton erstmals im neuen Outfit präsentiert. Im (natürlich) roten Rennanzug und mit einem leuchtend gelben Helm, der an den Beginn seiner Karriere erinnert.

Auch an der Strecke zeigten die Ferrari-Fans ihre Zuneigung. Trotz der niedrigen Temperaturen wollten Tausende die ersten Runden des Engländers sehen. Auf einem Spruchband war zu lesen: "Willkommen, Lewis. Bis gestern Rivale, heute einer von uns" , wie Speedweek schrieb.

Hamilton gehört zu den wichtigsten Protagonisten in der Geschichte der Formel 1. Er gewann 105 Rennen, so viele, wie kein anderer Pilot und holte sieben Mal die Weltmeisterschaft. Ebenbürtig in dieser Statistik ist ihm nur Michael Schumacher.

Hamilton wird die gesamte Woche in Italien verbringen. Am Montag besuchte er die Villa von Firmengründer Enzo Ferrari. Danach lernte er große Teile des Teams genauer kennen und wurde durch die Fabrik geführt. Auf Instagram schrieb Hamilton: "Es gibt Tage, an die man sich immer erinnern wird. Der heutige Tag, mein erster als Ferrari-Fahrer, ist einer davon."