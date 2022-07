Formel 1: Leclerc fliegt ab und schenkt Verstappen Sieg in Frankreich

Max Verstappen hat in Le Castellet einen wichtigen Schritt zu seinem zweiten WM-Titel in der Formel 1 gemacht. Der Niederländer gewann am Sonntag vor dem Briten Lewis Hamilton, der seinen 300. Grand Prix absolvierte, und dessen Teamkollegen George Russell. Poleposition-Mann Charles Leclerc drehte sich im Ferrari in Führung liegend in der 18. Runde von der Strecke und hat als WM-Zweiter nun bereits 63 Punkte Rückstand.

Für Verstappen war es der 27. Sieg in seiner Karriere und der siebente in diesem Jahr. Der 24-Jährige hält nun bei 233 WM-Punkten gegenüber 170 von Leclerc. Hamilton war zuvor in dieser Saison nie besser als Dritter gewesen. Am kommenden Sonntag findet am Hungaroring bei Budapest der letzte Grand Prix vor der Sommerpause statt. Danach stehen noch neun Rennen auf dem Programm.