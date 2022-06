Formel 1: Leclerc bekam in Kanada neuen Motor - Start von ganz hinten

Charles Leclerc wird in der Startaufstellung des Formel-1-Grand-Prix in Kanada am Sonntag (20.00 Uhr MESZ/ORF, Sky) ganz ans Ende strafversetzt. Nachdem im Ferrari des Monegassen am Freitag bereits neue Komponenten des Motors eingebaut worden waren, entschloss sich das Team am Samstag zu einem weiteren Tausch von mehreren Teilen. So bekam Leclerc unter anderem seinen vierten Verbrennungsmotor in diesem Jahr, erlaubt sind pro Saison nur drei davon.

Auch beim Turbolader, den Energie-RĂŒckgewinnungssystemen MGU-H und MGU-K und der Elektrik ist Leclerc jeweils eine Einheit ĂŒber dem erlaubten Limit. Die Strafen addierten sich auf, sodass er unabhĂ€ngig von seinem Quali-Ergebnis von ganz hinten starten muss. Auf den langen Geraden des Circuit Giles Villeneuve in Montreal lĂ€sst sich verhĂ€ltnismĂ€ĂŸig gut ĂŒberholen. Vermutlich spielte dies eine große Rolle bei der Entscheidung, den kompletten Motorwechsel an diesem Wochenende durchzuziehen.