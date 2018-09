Formel 1: Kvyat kehrt 2019 wohl zu Toro Rosso zurück

Das Problem für Red Bull und Toro Rosso ist der Mangel an Kandidaten aus dem eigenen Nachwuchs: Keiner der Piloten im Red-Bull-Förderkader kommt für ein Formel-1-Cockpit in Frage- Formel-3-EM-Leader Dan Ticktum fehlen ebenso wie Honda-Junior Nirei Fukuzumi die nötigen Punkte für die Superlizenz. So kommt mit Kvyat einer der eigentlich schon aus dem Nachwuchsprogramm "aussortierten" Piloten wieder zum Zug. Als Kandidat für das zweite Cockpit gilt Ex-Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein: Der Deutsche fuhr 2016 und 2017 für Manor und Sauber in der Königsklasse und verlässt mit Saisonende mangels Zukunftsaussichten das Mercedes-Förderprogramm.

Auf und Ab (und Ab)

Die Formel-1-Karriere von Kvyat hat ein bisschen was von einer Achterbahnfahrt: Mit vielen Vorschusslorbeeren kam der Russe 2014 als amtierender GP3-Champion in die Formel 1 und wurde nach nur einer Saison bei Toro Rosso prompt zum Nachfolger von Sebastian Vettel, als sich dieser 2015 vom großen Schwesterteam Red Bull in Richtung Ferrari verabschiedete. Von da an ging es mit der Karriere des Russen allerdings bergab.