Ferrari-Pleite in Kanada, Poleposition für Russell

1:12.000. Auf die Tausendstel gleich fuhren Mercedes-Pilot Russell und Weltmeister Verstappen, der die Zeit allerdings später fuhr und daher „nur“ Zweiter wurde.

Russell nimmt somit aus der Poleposition den Grand Prix in Montreal am Sonntag (20 Uhr, live auf ServusTV) in Angriff.

Verstappens Kollege Perez schied schon im Q1 aus und wurde nur 16., im Q2 erwischte es sogar beide Ferraris von Leclerc und Sainz. Für Monaco-Sieger Leclerc eine bittere Pleite, mit der niemand gerechnet hatte.

Russell jubilierte: „Wir haben so hart daran gearbeitet. Ich freue mich schon auf das Rennen. Ich werde alles geben, dass Max hinter mir bleibt." Verstappen meinte: „Das Ergebnis macht es aufregend für das Rennen.“