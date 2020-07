Formel 1: "Jetzt ist es eine Mini-WM"

Fernando Alonso ist ein Krieger. Der Formel-1-Pilot in Diensten von Ferrari verließ Japan ohne Beute, angeschlagen, aber dennoch mit einer Kampfansage: "Wenn der Feind an die Berge denkt, attackiere über das Meer. Wenn er an das Meer denkt, attackiere über die Berge", zitierte der Spanier auf Twitter eine japanische Kampfkunst-Schrift aus dem 17. Jahrhundert.



Der WM-Führende hatte jede Menge Zeit, die passende Weisheit zu finden: Sein Arbeitstag in Suzuka war nach einer Kurve beendet. Kurz nach Rennstart schlitzte sich Alonso am Frontflügel von Lotus-Rivale Kimi Räikkönen den Hinterreifen auf. "So ist das eben, wenn man in der Mitte des Feldes starten muss", schickte Alonso eine mahnende Botschaft an die Ingenieure seines Teams aus. Der Ferrari ist schlicht nicht schnell genug für die Startplätze mit wenig Verkehrsaufkommen.