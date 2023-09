Formel 1: Verstappen distanziert im Japan-Qualifying die Konkurrenz

Ricciardo und Tsunoda bleiben bei Alpha-Tauri

Der Australier Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda aus Japan sind auch in der kommenden Saison die Stammpiloten bei AlphaTauri. Das teilte das Schwesterteam von Red Bull am Samstag mit. Der 21-jährige Neuseeländer Liam Lawson, der Ricciardo nach dessen Handbruch vorübergehend ersetzt, wird dann wieder die Rolle als Ersatzfahrer bei beiden Rennställen übernehmen.

„Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung, die Yuki in den vergangenen zweieinhalb Jahren in unserem Team gezeigt hat, und mit Daniels großer Erfahrung als Rennsieger werden wir 2024 eine der konkurrenzfähigsten Fahrerpaarungen in der Startaufstellung haben“, sagte der scheidende Teamchef Franz Tost. Bei Lawson sei er davon überzeugt, dass dieser „bald eine Zukunft in der Formel 1“ haben werde.