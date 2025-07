In den letzten fünf Jahren ist alles noch viel größer geworden. Die Popularität ist extrem gewachsen. Die Formel 1 polarisiert.

Welches Auto hat Ihnen in ihrer langen Karriere am meisten Spaß gemacht?

Gute Frage (denkt lange nach). Jedes Reglement hat ein anderes Anforderungsprofil, auf das man sich als Fahrer einstellen muss. Die 2012er-, 2013er-Generation hat mir sehr gut gefallen. Da waren die Autos auch noch deutlich leichter und kleiner. Sehr getaugt haben mir die Blown-Diffuser (die Abgase haben den Diffusor angeströmt, um noch mehr Abtrieb zu generieren; Anm.).

Die wurden dann rasch verboten. Auch ab nächstem Jahr wird mit dem neuen Reglement alles anders. Charles Leclerc hat zuletzt in Spielberg gemeint, dass das Fahren mit den neuen Autos nicht lustig ist. Was meinen Sie?

Es wird eine deutliche Veränderung geben. Es ist ein kompletter Cut und Reset. Alle Fahrer werden neu lernen und sich neu einstellen müssen. Alle fangen auf einem weißen Blatt Papier an. Es ist also spannend in dieser Hinsicht. Wie die Autos am Ende zu fahren sind. Ich kenne die Aussagen, aber da kann man jetzt nur spekulieren.

50 Prozent der Leistung werden von der elektrischen Einheit kommen. Zudem wird nachhaltiger Sprit verwendet. Geht dieser nächste Schritt in Richtung Umweltverträglichkeit weit genug?

Ich mache nicht die Regeln. Aber in diese Richtung muss die ganze Welt gehen. Wir müssen alle ein bisschen auf diesen Planeten aufpassen und haben eine Verantwortung. So gesehen, ist das schon angemessen.