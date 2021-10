Hamilton der Schnellste - doch von vorne startet Bottas

Besser hätte es für Mercedes kaum laufen können. Lewis Hamilton dominierte das Qualifying zum Großen Preis der Türkei am Sonntag (14.00/live ServusTV, Sky) und fuhr in 1:22,868 absolute Bestzeit. Sein Teamkollege Valtteri Bottas wurde Zweiter.

Doch der siebenfache Weltmeister wurde um zehn Startplätze nach hinten versetzt, da der Verbrennungsmotor in seinem Mercedes getauscht werden musste - das bedeutet Startplatz elf. Auf der Poleposition wird der Finne stehen. "Der alte Motor war nicht mehr gesund", sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff. "Das Überholen wird für Lewis hier schwerer, als gedacht. Die Autos liegen im Top-Speed sehr nahe beieinander."

Rang drei ging an Hamiltons WM-Kontrahenten Max Verstappen, der Niederländer wird mit seinem Red Bull also neben Bottas in der ersten Startreihe stehen. Vierter wurde Charles Leclerc mit dem Ferrari.

Das sagten die besten drei Fahrer:

"Ich freue mich, wieder zurück in der Türkei zu sein", sagte Hamilton. "Der Asphalt hier ist großartig, aber es war schwer, Temperatur in den Reifen zu bekommen. Das Überholen ist leider nicht leicht, wir sind ja alle auf den gleichen Reifen. Es wird schwer, sich im Rennen nach vorne zu arbeiten."

"Das war ein super Qualifying", freute sich Bottas. "Es war ein schwieriges Qualifying, besonders im ersten Durchgang, als es noch nass war. Ich konzentriere mich im Rennen nur auf mich."

"Wir haben das ganz gut hinbekommen", sagte Verstappen. "Es schaut so aus, als ob wir konkurrenzfähig sind. Das Rennfahren macht hier richtig viel Spaß."