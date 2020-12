Formel 1: Haas-Team bestätigt Nikita Masepin für 2021

Das Haas-Team bestätigte den ersten der beiden Fahrer für die Saison 2021. Wie erwartet, wird der russische Formel-2-Pilot Nikita Masepin in einem Cockpit des US-Rennstalls sitzen.

Der 21-Jährige liegt in der Gesamtwertung der Formel 2 vor dem Saisonfinale in Bahrain an dritter Stelle. Theoretisch hat er sogar noch Titelchancen.

Für Masepin spricht nicht nur sein fahrerisches Können, sondern auch sein familiärer Hintergrund. Sein Vater Dmitri ist Chef des Chemiekonzerns Uralkali und Milliardär. Masepin wird vermutlich mehrere Millionen Euro ins Team mitbringen.