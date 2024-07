Formel 1 im Rückspiegel: Beachtliches und Negatives am Hungaroring

So hätte sich Oscar Piastri seinen ersten Sieg in der Formel 1 nicht vorgestellt. Nach einem Fauxpas seines Teams war der Australier darauf angewiesen, dass ihn sein McLaren-Teamkollege Lando Norris wieder überholen lässt – was dieser nach langen Diskussionen und eindringlichem Bitten auch tat. Die Aufregung hätte sich das Team in Papaya-Orange gerne gespart. Für die Formel-1-Fans war das unglückliche Verhalten von McLaren allerdings höchst unterhaltsam.

+ Gute Unterhaltung dank McLaren

Am Start setzte sich Piastri gegen seinen Teamkollegen Norris durch, der von der Poleposition aus gestartet war. Auf einer Rennstrecke, auf der das Überholen nicht einfach ist, leistete sich McLaren eine fragwürdige Aktion und holte den Zweiten Norris zuerst in die Box. Damit wurde der Brite an Piastri vorbeigeschleust. Danach war bei McLaren Feuer am Dach. Sogar Teamchef Andrea Stella meldete sich am Funk bei Norris: „Du brauchst Oscar, du brauchst das Team. Nur gemeinsam kann man eine Weltmeisterschaft gewinnen.“ Drei Runden vor Schluss gab Norris dem Druck doch noch nach und ließ Piastri gewinnen.