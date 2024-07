Dicke Luft und viel Diskussionen nach dem Doppelsieg bei McLaren

Selten hat man nach einem Doppelsieg so viel diskutieren müssen wie am Sonntag in Ungarn. Oscar Piastri gewann sein erstes Rennen in der Formel 1 vor seinem McLaren-Teamkollegen Lando Norris. Doch wie der Erfolg zustande gekommen ist, war höchst ungewöhnlich.

Am Start setzte sich Piastri mit einem harten aber fairen Manöver gegen seinen Teamkollegen Lando Norris durch, der von der Poleposition aus gestartet war. Max Verstappen wurde dabei in der ersten Kurve von der Strecke gedrückt. Den dabei gewonnenen Platz gab er wenig später "freiwillig" an Norris zurück.