Formel-1-Grand-Prix in Istanbul nun doch ohne Zuschauer

Der Formel-1-Grand-Prix der Türkei am 15. November in Istanbul wird aufgrund der Coronavirus-Pandemie ohne Zuschauer stattfinden. Das berichtete am Montag das staatliche Fernsehen TRT unter Berufung auf die Istanbuler Behörden. Noch Anfang September hatten die Veranstalter die Hoffnung geäußert, das Rennen könne vor 100.000 Fans entlang der Strecke über die Bühne gehen.

Die Motorsport-Königsklasse ließ zuletzt eine deutlich reduzierte Anzahl an Zuschauern wieder zu. In Mugello (Italien) waren es 3000 gewesen, im russischen Sotschi etwa 30 000 am Tag. Auch beim kommenden Rennen auf dem Nürburgring am Sonntag sind bis zu 20 000 Zuschauer erlaubt.