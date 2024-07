Abgefahren: Formel-1-Polit Russell wird von einem Tennis-Star gelenkt

Tennis-Star Novak Djokovic hilft dem Formel-1-Fahrer George Russell, sich auf ein langes sportliches Leben vorzubereiten. "Ich habe ihn im Fitnessstudio getroffen und wir sind zusammen nach Hause spaziert", erzählte Russell von einem ersten Kennenlernen in Monaco vor einigen Jahren. "Wir haben Ideen ausgetauscht, und er hat mir sehr offen erzählt, was er ausprobiert und was für ihn funktioniert", sagte der Mercedes-Fahrer am Rande des Grand Prix von Ungarn.