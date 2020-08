Ferrari-Tief: "Nicht mal mehr die Fahrer verstehen das Auto"

Keine Vorfreude auf die Heimrennen

nd nun stehen für Ferrari gleich zwei Heimrennen an. Dass am kommenden Wochenende keine Fans wegen der strengen Hygiene-und Sicherheitsmaßnahmen in den Königlichen Park von Monza kommen dürfen, schmerzt die Italiener. Viel besser als in Spa dürften Vettel und Leclerc aber auch beim ersten Teil des Italien-Doppelpacks nicht abschneiden. Auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke ist Motorkraft gefragt, und daran hapert es bei Ferrari in diesem Jahr besonders.

Deshalb wurde der bereits 1.000 Grand Prix mit Ferrari-Motoren zu einem historischen Debakel: Kein einziges Team mit Triebwerken der Scuderia aus Maranello kam in Belgien in die Punkteränge. Das Team Ferrari feiert seinen 1.000er erst beim übernächsten Rennen am 13. September in Mugello. Ob es dort mehr als das Jubiläum für Binotto und seine Mitarbeiter zu feiern geben wird, darf bezweifelt werden.