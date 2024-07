Formel 1: Das Haas-Team setzt auf Ferrari-Rookie Oliver Bearman

Der Brite Oliver Bearman wird in der nächsten Saison für das Haas-Team fahren, nachdem er einen Mehrjahresvertrag unterzeichnet hat. Das gab der Formel-1-Rennstall, der sich in amerikanischem Besitz befindet, am Donnerstag vor dem Grand Prix in Silverstone bekannt. Der 19-jährige Ferrari-Ersatzpilot fährt aktuell in der Formel 2 für Prema. In dieser Saison hatte er beim Großen Preis von Saudi-Arabien bereits Ferrari-Stammpilot Carlos Sainz ersetzt und war Siebenter geworden. Der Spanier Sainz war damals wegen einer Blinddarm-Operation ausgefallen.