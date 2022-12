Formel 1: Erneut Sprintrennen in Spielberg

Bereits im Herbst hat die Formel 1 bestätigt, dass es in der kommenden Saison sechs Sprintrennen geben wird, jetzt weiß man auch wo. Auch 2023 finden in Spielberg und Sao Paulo wieder Sprintrennen statt, neu dabei sind zudem Baku, Spa, Losail und Austin. Imola ist nicht mehr dabei. "Wir haben in den ersten zwei Jahren sehr viele positive Reaktionen bekommen und freuen uns, nächstes Jahr sechs Sprintrennen durchführen zu können", sagte F1-CEO Stefano Domenicali.

Bei der Auswahl der Strecken ging es um die passenden Locations und auch darum, dass die Sprintrennen im Kalender schön verteilt sind.