Domenicali tritt als Ferrari-Teamchef zurück

Ferrari hat mit Fernando Alonso und Kimi Räikkönen zwei Star-Piloten. Ferrari hat die meisten Fans, die längste Historie – doch seit Jahren nicht mehr den gewünschten Erfolg. 17 Rennen ohne Sieg, 32 ohne Poleposition. Sechs Jahre ohne WM-Titel. Zuletzt fuhren Alonso und Räikkönen in Bahrain nur noch auf die Plätze 9 und 10. Selbst gegen vermeintliche Nachzügler-Teams wie Williams und Force India wirkten die stolzen Italiener chancenlos, die sich fest vorgenommen hatten, vom neuen Motor-Reglement zu profitieren. Auf den ersten Podestplatz 2014 wartet man immer noch.

Nun passierte das, was schon seit Wochen vermutet worden war: Teamchef Stefano Domenicali warf am Montag das Handtuch. Nachfolger wird mit sofortiger Wirkung Marco Mattiacci, der ehemalige Nordamerika-Chef.

Domenicali ist ein Ferrari-Urgestein: 1991 begann seine Karriere, 2008 übernahm er den Posten des Teamchefs von Jean Todt. Kein leichtes Erbe, hatte der Franzose doch mit fünf WM-Titeln in Serie die Ära Michael Schumacher geprägt. Domenicali hingegen blieb ein Titel in der Fahrerwertung verwehrt.

„Als Chef bin ich für die momentane Situation verantwortlich“, sagte Domenicali gestern. „Ich hoffe, dass Ferrari bald dort sein wird, wo es hingehört. Ich bedaure nur, dass wir nicht das geerntet haben, was wir uns für unsere harte Arbeit in den vergangenen Jahren verdient hatten.“ Seine Entscheidung will der 48-Jährige als Signal verstanden wissen. „Mein Ziel ist es, wachzurütteln“, sagte er.