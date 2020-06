Die Bestie Fernando Alonso gibt sich ganz zahm

Barcelona-Catalunya

Alonso

Am Circuit desitztdieser Tage mit starrem Blick bei den Medienterminen, und er muss vor seinem Heimrennen zugeben: "Wenn ich sagen würde, dass ich hier um das Podium kämpfen werde, würde ich lügen. Im Moment ist ein Top-Platz für uns außer Reichweite. Wir sind bei Weitem nicht da, wo wir sein sollten."

Einmal mehr schaffte es das erfolgreichste Formel-1-Team der Welt nicht, seinem Superstar einen konkurrenzfähigen Wagen zu bauen. Mercedes ist enteilt, bereits auf gleicher Höhe wie Ferrari tauchen Red Bull und Force India auf. Ohne Alonso am Steuer wären wohl auch schon McLaren und Williams vorbeigezogen. Teamkollege Kimi Räikkönen, 2007 letzter Weltmeister für Ferrari, hält bei mickrigen elf WM-Punkten.

Die Fans verehren Alonso wie keinen Ferrari-Star mehr seit Michael Schumacher – nicht nur hier in der Heimat. "Go Fernando Go!!!" steht auf einem überdimensionalen Transparent auf der Haupttribüne. Gerade in Spanien fordern die in Rot gekleideten Fans ein ähnliches Wunder wie im Vorjahr. Damals hatte ihnen der Lokalmatador einen Sieg versprochen – und sein Versprechen gehalten. Es war der bis dato letzte Sieg für Alonso. Dieser flüchtet sich in Galgenhumor: "Ich habe mittlerweile leider viel Erfahrung damit, nicht zu gewinnen."