Formel 1: Der Österreicher Franz Tost tritt als Teamchef zurück

Franz Tost war stets eine Schlüsselfigur beim Team von Alpha Tauri, das 2006 als "Toro Rosso" gegründet wurde, nachdem man Minardi übernommen hatte. 2008 feierte das italienische Team mit Sebastian Vettel einen viel umjubelten Heimsieg in Monza. Nach der Umbenennung in "Alpha Tauri" gewann das Schwesterteam von Red Bull 2020 abermals in Monza, diesmal durch Pierre Gasly. Tost ist damit der dienstälteste Teamchef in der Formel 1.