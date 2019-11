Formel 1: Der nächste Fauxpas von Ferrari

Lewis Hamilton startet am Sonntag (14.10/live ORF1, RTL, Sky) beim Großen Preis in Abu Dhabi vom ersten Startplatz. Zweitschnellster im Qualifying war sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas. Doch am Auto des Finnes wurden etliche Motorteile getauscht, deshalb wird Bottas vom letzten Startplatz ins Rennen gehen müssen.

Somit steht Max Verstappen im Red Bull neben Hamilton in der ersten Startreihe. Dahinter startet Charles Leclerc mit dem Ferrari von Rang Drei.

Für den Monegassen war sogar die erste Startreihe in Reichweite. Doch Ferrari unterlief ein peinlicher Fehler. Kurz bevor Leclerc in seine letzte schnelle Runde starteten wollte, sprang die Ampel auf Rot, das Qualifying war für ihn somit vorzeitig beendet.

Hamilton strahlte

"Wir haben immer den Kopf hochgehalten und weiter Druck gemacht", sagte Hamilton im TV-Interview. "Meine Arbeit und die Arbeit der Ingenieure haben zu diesem Ergebnis geführt. Wir sind im Laufe des Jahres gewachsen, haben uns immer verbessert. Es ist sehr schön, die Saison mit einer Qualifying-Bestzeit zu beenden. Ich freue mich auf das Duell mit Verstappen und auch darüber, dass so viele Briten an der Strecke sind."