Formel 1: Trauriges Ende für ein einstiges Supertalent

Der Grand Prix in Abu Dhabi (Sonntag, 14.10 Uhr MEZ) wird sein letztes Rennen in der Formel 1 sein. Nach 97 Starts wird Robert Kubica (34) aussteigen. Williams hat das letzte verfügbare Cockpit 2020 an den Kanadier Nicholas Latifi vergeben. Der 24-jährige Sohn des Geschäftsmanns Michael Latifi dürfte dem klammen Rennstall eine üppige Mitgift einbringen.

Der Geist Kubicas ist stark, doch der Körper ist schwach. Es reicht nicht mehr, wie sich in dieser Saison gnadenlos gezeigt hat: 20 Rennen, 19-mal Letzter im Qualifying, ein WM-Pünktchen. Im Qualifying-Duell steht es 20:0 für seinen 21-jährigen Teamkollegen George Russell, im Rennduell 16:3 für den Engländer.