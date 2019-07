Debakel für Ferrari bei Hockenheim-Qualifying

Bleibt die Hoffnung auf Schumacher. Der Name Schumacher, so sagte Vettel, könnte dem Motorsport in Deutschland wieder auf die Sprünge helfen. Gemeint ist der Sohn des Rekordweltmeisters, Mick.

Derzeit fährt der 20-Jährige in der Formel 2, vor der Qualifikation am Samstag durfte sich der 20-Jährige ans Steuer des F2004 der Scuderia setzen und Demorunden drehen. In jenem roten Renner holte sein Vater 2004 seinen letzten von bisher unerreichten sieben WM-Titeln. „Mick unter uns zu haben, das wäre klasse“, sagte Vettel. „Und hoffentlich ein Schub für Deutschland.“