Baku: Leclerc holt Pole, Norris erlebt ein Fiasko

Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat sich zum vierten Mal in Serie die Pole Position für den Großen Preis von Aserbaidschan gesichert. Während sich der Monza-Sieger im Formel-1-Qualifying in Baku am Samstag souverän den ersten Startplatz für das Rennen am Sonntag (13.00 Uhr/ServusTV, RTL, Sky) vor McLaren-Pilot Oscar Piastri (+0,321 Sek.) und Carlos Sainz (+0,440) im zweiten Ferrari sicherte, patzten die beiden WM-Favoriten Max Verstappen (Red Bull) und Lando Norris (McLaren).