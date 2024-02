Canale Grande in der Formel 1: Loser Kanaldeckel bremste Bahrain-Tests

Carlos Sainz hat am zweiten Tag der Formel-1-Testfahrten in Bahrain in seinem Ferrari das Tempo vorgegeben. Nachdem ein loser Kanaldeckel die Vormittags-Session in Sakhir am Donnerstag zunächst ausgebremst hatte, markierte der Spanier am Nachmittag mit einer Rundenzeit von 1:29,921 Minuten die Bestzeit. Red Bulls Sergio Perez wählte einen härteren Reifensatz und landete 0,758 Sekunden dahinter auf Platz zwei, Lewis Hamilton wurde Dritter.