Formel 1: Max Verstappen gewinnt den Auftakt in Bahrain

Groß waren die Hoffnungen so mancher Formel-1-Fans, dass die aktuelle Saison nicht ganz so einseitig verlaufen wird wie 2023. 19 von 22 Rennen hatte Max Verstappen gewonnen, ohne Konkurrenz war der Niederländer seinem dritten WM-Titel entgegengestürmt.

Doch Max Verstappen macht auch 2024 den Unterschied aus. Von der Poleposition gestartet gab sich der 26-Jährige keine Blöße. In der ersten Kurve setzte er sich gegen Charles Leclerc im Ferrari durch, fuhr auf und davon und kontrollierte in jeder Phase das Rennen. 57 von 57 Runden lag Verstappen in Führung. Völlig ungefährdet holte er seinen 55. Grand-Prix-Sieg, für Red Bull war es in den vergangenen 34 Rennen der 32. volle Erfolg.

Ein bisschen knapper ging es nur im Feld hinter Verstappen zu. Red-Bull-Teamkollege Sergio Pérez landete auf Rang zwei, Carlos Sainz fuhr mit dem Ferrari ebenso auf das Podest und wurde für seine beherzte Herangehensweise als „Fahrer des Tages“ ausgezeichnet.