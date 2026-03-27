Im Babyglück: Formel-1-Star Fernando Alonso wurde Vater

Der zweifache Weltmeister der Formel 1, Fernando Alonso, wurde mit 44 Jahren erstmals Vater. „Für die Mutter und das Baby ist alles gut gelaufen. Es ist ein sehr glücklicher und besonderer Moment“, bestätigte der Spanier dem Streamingdienst DAZN am Rande des Grand Prix von Japan.

Alonso war wegen der Geburt erst verspätet nach Suzuka gereist. Der Aston-Martin-Pilot ließ den offiziellen Medientag im Fahrerlager am Donnerstag aus und wurde im Auftakttraining am Freitag vom US-Amerikaner Jak Crawford ersetzt. Zum zweiten Training saß der zweimalige Weltmeister wieder in seinem Wagen. „Ich habe Jetlag, weil ich morgens angekommen bin, das FP2 absolviert habe. Wir werden früh schlafen gehen, weil ich die Nacht in Europa ausgelassen habe“, erzählte Alonso vor dem dritten Grand Prix des Jahres am Sonntag (7.00 Uhr/ServusTV, Sky).