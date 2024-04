Erinnerungen an 1. Mai 1994 in Rio de Janeiro und Sennas Tod

Tags zuvor war Roland Ratzenberger in Imola tödlich verunglückt. Das war beim Abendessen mit Freunden ein Thema gewesen. Es wirkte irgendwie surreal, dass in der Formel 1 wieder Piloten starben.

Die brasilianische Gesellschaft scheint zwar nach außen hin multikulti zu sein, erinnert aber eher an das indische Kastensystem. Das gilt auch für den Sport. Fußball ist der Sport für die breite "untere" Schicht. Leichtathletik, Beach-Volleyball und auch die Formel 1 sind der Sport der Reichen und Schönen. Ayrton Senna hat diese soziale Barriere für die Formel 1 durchbrochen. Für so ziemlich alle Brasilianer ist er dreifache Weltmeister ein Halbgott.

In Rio ist es an diesem 1. Mai so gegen halb zehn Uhr und auf der Avenida Vieira Souto tummelt sich ein Heer von Joggern. Ich erinnere mich noch genau, wie plötzlich immer mehr Menschen stehen blieben, Gruppen bildeten und in ihren Gesichtern Fassungslosigkeit stand.

Senna hätte beim Rennen in Imola einen schweren Unfall gehabt, hieß es, und es würde nicht gut aussehen. Was besonders in Erinnerung bleibt, war die plötzliche, fast unheimliche Stille. Damals gab es noch keine Smartphones und so strömten die Menschen in die ersten offenen Strandcafés mit einem TV-Schirm oder nach Hause. Eine halbe Stunde später war die Avenida fast wie leergefegt, so wie die ganze Stadt.

Im Appartement meiner Verwandten hatten sich inzwischen Freunde und Nachbarn eingefunden. Sie alle starrten betroffen auf den TV-Schirm. Manche Gäste hielten sich an den Händen und hatten Tränen in den Augen, der eine oder die andere betete. In diesem Moment fielen mir die Bilder von der Ermordung John F. Kennedys ein. So muss es also gewesen sein.