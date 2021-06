"Formel-1-Autos sind Höllenmaschinen"

So sehen also Legenden aus: graues Haar, sonnengebräunte Haut, strahlend weißes Lächeln. Mario Andretti ist 72 und noch immer ein Star. Rennsport-Fans verehren ihn – hier in den USA, drüben in Europa. Andretti hat alles gewonnen, was es im Motorsport zu gewinnen gibt, nun ist er Botschafter der Formel-1-Premiere in Austin ( Texas) am kommenden Sonntag. Vor einem Monat durfte der Italo-Amerikaner die erste Runde auf dem "Circuit of the Americas" drehen, er saß dabei in seinem Weltmeister-Lotus aus dem Jahr 1978. "Wir hatten ein paar Autos vor Ort. Emotionen hin oder her. Ich wäre lieber im Lotus von 2010 gesessen", sagt er, "als Rennfahrer möchte man immer das schnellste Auto fahren."



KURIER: Mr. Andretti, wie kam der Motorsport in Ihr Leben?

Mario Andretti: Ich war 14, als ich meinen ersten Grand Prix in Monza sah und mir dachte: "Gott, bitte gib mir die Möglichkeit, das auch einmal tun zu dürfen!"



Das dauerte allerdings noch einige Zeit. Bis zu Ihrem 19. Lebensjahr lebten Ihre Familie und Sie in einem Flüchtlings­lager in Italien. Wie sehr hat Sie diese Zeit geprägt?

Mein Vater war ein guter, ehrlicher Mann. Dennoch kann ich nicht sagen, dass ich nie hungrig gewesen wäre oder dass ich nie gefroren hätte. Ich bin bis heute kein Verschwender. Europa war damals ein einziges Durcheinander: Kommunisten, Faschisten, Nationalsozialisten. Von den USA hatten wir nur Gutes gehört. Wir hatten einen Onkel in den Staaten, das war unsere Chance. Es gab nicht viel, dem wir nachtrauern mussten.



Sie haben im Rennsport fast alles gewonnen. Was war die größte Herausforderung?

Die größte Herausforderung ist es immer, das Equipment unter einem ans Limit zu bringen. Um ehrlich zu sein, fühlte es sich für mich in der Formel 1 am besten an. Die Wendigkeit dieser Autos ist unbeschreiblich. Ich mochte auch die IndyCar-Serie, weil man sowohl Oval- als auch Straßenkurse befährt. Aber darin liegt auch das Problem: Ein IndyCar ist schwerfälliger, weil es ein Kompromiss ist. Als ich das erste Mal in einem Formel-1-Auto gesessen bin, dachte ich nur: "Das ist es!"

Indy 500 oder Formel-1-WM – welcher Titel bedeutet Ihnen mehr?

Indy ist nur ein Rennen, aber dafür das am meisten beachtete der Welt. Ich hoffe, ich muss mich nie für einen der beiden Titel entscheiden, aber wenn doch, dann würde ich wohl die Formel 1 den 500 Meilen von Indianapolis vorziehen.

Was fasziniert Sie noch heute an der Formel 1?

Sie erlebt derzeit einen ihrer besten Momente. Die Strecken, die in den letzten Jahren entstanden sind, sind fantastisch, die Autos Höllenmaschinen. Die Formel 1 ist die weltweit einzige Rennserie, die nicht zu einer Einheitsklasse verkommen ist. Die Teams sind sehr individuell. Das macht es faszinierend. Vom technischen Standpunkt kommt nichts der Formel 1 nahe. Die harten Renn-Fans wissen das zu schätzen.

Auch die in den USA?

Das Fan-Potenzial der Formel 1 in den USA wird unterschätzt. Sie hatte nur nie eine Heimat in den USA.

Warum war Indianapolis keine Heimat?

Es gab zwei Probleme: Erstens funktioniert es nicht, wenn du ein Oval hast und einen Straßenkurs hineinbaust. Der Kurs innerhalb

des Ovals ist eine Micky-Maus-Strecke. Und das zweite Problem war das Michelin-Desaster 2005. Die Fans fühlten sich betrogen. Davon hat sich Indy nie wieder erholt. Und wenn das Interesse schwindet, bist du erledigt.

Das soll in Austin anders sein?

Ist es auch, ganz bestimmt. Der Kurs erfüllt alle Anforderungen an eine moderne Formel-1-Strecke. Die Sicherheit ist hoch, die Überholmöglichkeiten sind fantastisch. Es geht rauf und runter, wir Rennfahrer lieben das. Und die erste Kurve ist der Hammer: Erst geht es steil bergauf, und dann wird es teuflisch eng. Das erinnert mich an Zeltweg.

Kennen die US-Fans die Fahrer in der Formel 1?

Natürlich. Die Szene wird verfolgt. Das Gute für die Formel 1 ist, dass man nicht mehr einen Fernseher braucht, um die Rennen zu sehen. Die Leute können ihr Smartphone verwenden oder den Laptop.

Stichwort Neue Medien: Sie sind auf twitter und facebook aktiv. Woher nehmen Sie mit 72 die Energie dafür?

Das ist nicht schwer. Ich liebe mein Leben und bin dankbar, es leben zu dürfen. Motorsport ist noch immer das Zentrum meiner Aufmerksamkeit. So lange ich selbstständig atmen kann, wird sich das nicht ändern.