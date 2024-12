Überraschung in der Formel 1: Neuer Pilot schon in Abu Dhabi

Der bisherige Ersatzfahrer Jack Doohan wird bereits in Abu Dhabi sein Renndebüt in der Formel 1 geben. Der Australier geht für Alpine an den Start und ersetzt Esteban Ocon. Dies ermöglicht dem Franzosen Ocon, dass er in den Tagen nach dem Rennen schon für sein neues Team Haas testen kann.